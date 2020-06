Rekordersättning – 25 000 i veckan ska locka personal till covid-vården

Coronapandemin har satt sjukvården under extrem press. Det är just den som gör att Region Västernorrland tvingas ta till rejäla ersättningar för att ersätta den som ställer upp och jobbar under sommaren.

Ersättningen 25 000 kronor i veckan gäller bara viss personal, framför allt de som arbetar med covid-19 vården. Annan vårdpersonal kan få 15 000 kronor i veckan för att skjuta på sin semester och arbeta under sommarperioden.

Delad semester

Trots det har man inte lyckats med målsättningen att ge alla anställda fyra veckors sammanhängande semester.

– IVA till exempel, där har vi inte klarat av det. Vi lägger deras semester i två perioder en plus tre veckor, berättar Therese Drewsen, enhetschef HR.

Har Region Västernorrland högst ersättning i landet?

– Jag har ingen koll på det, men det är journalister som har ringt och påstått det, säger hon.

Extern personal

Hur många som nappat på erbjudandet om extra pengar vet hon inte heller, men första semesterperioden, som sträcker sig fram till mitten på juli, är löst.

– Vi har tagit in extern personal. Många studenter och deltidsanställda som arbetar i andra verksamheter, säger Therese Drewsen.

Under onsdagen ska ledningsgruppen träffas för att se hur man lyckats bemanna andra semesterperioden.