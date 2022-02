Rekordresultat för regionen – men ekonomin ”bidragsdopad”

Efter två tunga år med corona landar Region Västernorrland på ett överskott för 2021 på strax under 500 miljoner kronor, men Glenn Nordlund, socialdemokratiskt regionråd, motsätter sig inte beskrivningen av ekonomin som ”dopad” av statsbidragen under krisen.



– Nej, vi skulle inte haft det här resultatet annars, konstaterar han.

Rekordsiffror stoppar inte sparkraven

Men ett rekordöverskott gör inte att man bromsar in sparkraven.

– Det ger oss trygghet idag, men om intäkterna nästa och nästnästa år är på en helt annan, lägre, nivå, då behöver vi förhålla oss till det, säger Nordlund.



Men de mörka molnen, då? Ja, det handlar bland annat om det som kallats vårdskulden, alltså kostnaden för alla operationer och annat som skjutits upp under pandemin.

Vårdskulden – hur stor har den blivit?

Men hur stor den här vårdskulden har hunnit bli, det kan inte Nordlund redogöra för idag.

– Nej, inte exakt, men det är tydligt att det krävs en ökad takt för att komma i fas, säger han och menar att statliga bidrag troligen kommer att krävas för att klara detta.

1,8 miljarder för hyrpersonal – på fyra år

Dessutom – det allt överskuggande problemet för regionen de senaste åren, notan för inhyrd personal, den har vuxit under 2021.



Sammantaget under de senaste fyra åren har regionen betalat svindlande 1,8 miljarder för att hyra in personal.

Räknar man in även 2016 och 2017 i den ekvationen, ja då hamnar det på runt 2,5 miljarderi staffettkostnader.



– Det är ett stor bekymmer, säger Nordlund, som menar att problemet bara kan lösas genom en nationell överenskommelse.



Enligt uppgift från SKR, Sveriges kommuner och regioner, ska ett samverkansavtal för regionerna kring hyresfrågan kunna komma under det här året.