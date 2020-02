Renskötsel med ny teknik

Det var många år sedan men den här vintern betar renar ända ute vid kustbandet. Strax utanför Husum vid Fanbyviken finns flera hundra renar just nu. Renaven på betesmarker längre in i landet ligger infrusen i snö och is. Samtidigt har flera vindkraftparker byggts och där vill inte renarna beta eftersom de skräms av vindsnurrorna. Här vid kusten är det lättare för renarna att gräva fram laven.

– Nej det har inte varit renar här på flera år men långt tillbaka så var de ju ända ute vid kusten, säger Neila Fjellström, renskötare från Vilhelmina norra sameby.

Miljövänlig övervakning

Till sin hjälp har Neila en drönare för att hålla koll på renarna som befinner sig trehundra meter in i skogen. På så vis behöver han inte störa de betande djuren eller använda snöskoter.

– Det blir allt vanligare. Jag och mina bröder började för flera år sedan eftersom vi tyckte att det var intressant. Då var det sämre räckvidd men nu när man kan se allt live så är det ett riktigt bra hjälpmedel.

Kommunicerar med renarna

Förutom att hålla koll på sina renar går det också att prata med dem för att få dem att röra sig i olika riktningar. Från sin kontroll kan Neima snabbt spela in ett kommando som sedan spelas upp i en högtalare på drönaren vilket ni kan se och höra i klippet.