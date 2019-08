I år var temat ”mytologi möter science fiction” när Teater Sláva och performancekollektivet The Inner Ear sökte kontakt med rymdfarande urtidsväsen. Varje år bjuder Urkult in en ny aktör som få skapa något unikt med olika uttrycksformer så som eld, dans, musik och mystik. Totalt arbetar runt 600 volontärer för att göra att festivalen går att genomföra.

Se de häftiga bilderna från årets upplaga i klippet ovan.