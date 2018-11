Foto: Stina Stjernkvist, TT

Mitt i natten – slängde in smällare på altanen

Under natten mot lördag rapporterar polisen om en natt med många ärenden i länet. Flera personer omhändertogs misstänkta för narkotikabrott och i Sundsvall slängde någon in en smällare på en persons altan. Här följer ett axplock av olika händelser som skedde under natten.

Det var strax innan 02 på lördagsmorgonen som polisen fick in ett larm från en kvinna som bor på Södermalm i Sundsvall. Någon ska ha kastat in en smällare på hennes altan så att det blivit stora skador på altangolvet. Polispatrull åkte till platsen och upprättade en anmälan om skadegörelsen. Misshandel Vid 02.37 ska en man i Stenstan i Sundsvall ha blivit misshandlad av en annan man. Polis har varit på platsen och letat efter den misstänkte gärningsmannen, om än utan resultat. En anmälan om misshandel är upprättad. Brand vid bensinstation Vid 05.13 inkom också ett larm om en brand i en container vid en bensinstation i Gådeåstaden. Enligt uppgifter ska förbipasserande har kvävt branden, men en anmälan om skadegörelse genom brand är upprättad av polisen.