På SMHI:s hemsida skriver man att under morgonen kan vindhastigheterna vara mellan 14 till 17 meter i sekunden och under dagen 15 till 20 meter i sekunden, men att vindarna ska avta under onsdagskvällen.

Kuling eller hård vind som det heter när det är på land, är när vinden har en hastighet mellan 13,9 till 24,4 meter i sekunden. Om vinden skulle öka ännu mer i hastighet skulle man benämna det som en storm.