249 smittade på ett dygn – Örnsköldsvik har störst smittspridning i Västernorrland

• Härnösands kommun 135.3/100 000 invånare – 34 nya fall under veckan.

• Kramfors kommun 60.4/100 000 invånare – 11 nya fall under veckan.

• Sollefteå kommun 78.8/100 000 invånare – 50 nya fall under veckan.

• Sundsvalls kommun 160.9 /100 000 invånare – 160 nya fall under veckan.

• Timrå kommun 105.7 / 100 000 invånare- 19 nya fall under veckan.

• Ånge kommun 419,6/100 000 invånare - 39 nya fall under veckan.

• Örnsköldsviks kommun 448.8/100 000 invånare – 249 nya fall under veckan.