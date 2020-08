Sollefteåforsen rustas upp för 25 miljoner

De senaste åren har ett flertal inspektioner och besiktningar gjorts kring kraftverket och dessa har visat att åtgärder behöver vidtas på såväl erosionsskyddet som på betongen.

– Sollefteåforsen fyller snart 55 år och nu vidtar vi åtgärder som gör att kraftverket kan finnas kvar och vara produktivt i 55 år till, säger Anders Bergman vd för Sollefteåforsen AB.

25 miljoner kronor

Totalt kommer investeringar att göras på 25 miljoner kronor, bland annat för att anlägga filterpunktmadrasser för att förhindra att erosionen med tiden urholkar stränderna kring kraftverket.

Den senaste tiden har dykningar och inspektioner gjorts kring området nedströms och längs ledmuren och skador upptäckts på betongen. Så även betongskadorna kommer att åtgärdas.

Vägavstängningar längs strandvägen

Arbetet kommer att påbörjas i augusti 2020 och pågå under hela hösten på Ramselesidan av kraftverket. Det betyder att Nipleden under den här perioden kommer att få sin start i Västra skogen. Under 2021 kommer arbetet att flyttas till den andra sidan av kraftverket och då kommer det förekomma en del vägavstängningar längs strandvägen.