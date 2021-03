Sparpaket klart för vården – presenteras i eftermiddag

Redan innan det fanns ett konkret förslag på bordet drog en het debatt igång – förra veckan varnade ju Sjukvårdspartiet för att Sollefteå sjukhus skulle reduceras till en vårdcentral om planerna på att ta bort respiratorvård genomfördes.



Vården har ju länge dragits med stora underskott och när Lena Carlsson, dåvarande förvaltningschefen lade fram sina förslag i början på september 2020 skissade hon på att 474 miljoner behövde dras in – på två år.



Bara under 2021, alltså i år, skulle drygt 190 miljoner sparas in.

Stark kritik – regionen fick börja om

Lena Carlssons förslag väckte stark kritik, inte minst från ansvariga inom vården.

Dessutom hade man dittills inte levererat vad man lovat – tidigare klubbade åtgärder landade långt ifrån målen. För 2020 sa prognosen att vården skulle högst klara en tredjedel av sitt sparkrav.



Regionen fick ta ett omtag, och ett konsultföretag togs in för att hjälpa till att ta fram nya förslag. Samtidigt blev det byten på tunga poster i regionen när både en ny regiondirektör och en hälso- och sjukvårdsdirektör klev in.

Nytt förslag – med gammal rubrik

Idag presenteras alltså de färdiga förslagen – med en rubrik som använts ett antal gånger de senaste åren – att få ekonomin i balans.



Nu väntar en – gissningsvis – stormig resa fram till dess att regionfullmäktige i april ska ta ställning till alla åtgärderna.