Ställ dina frågor till Västernorrlands vaccinsamordnare

Varför har det varit så svårt att få boka en vaccinationstid? Och hinner jag få mina sprutor före sommaren? Frågorna kring vaccineringen mot covid-19 är många. Ställ din fråga till vaccinsamordnaren som svarar i vår chatt under fredagen kl. 14.30-15.30. Du kan skicka in din fråga redan under torsdagen.

Direktrapport · Ställ dina frågor om vaccinsamordningen i Västernorrland Javascript behöver vara aktiverat i din webbläsare för att den här direktrapporten ska uppdateras automatiskt. Ställ din fråga om coronavaccineringen till regionens samordnare Karin Sellgren. Chatten öppnar klockan 14.40 på fredag men du kan skicka in din fråga redan nu.



SVT · Madeleine Harrati