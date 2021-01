Chatt: Ställ dina frågor till Västernorrlands vaccinsamordnare och smittskyddsläkare

Vaccinationerna mot covid-19 är i full gång men smittan sprids fortfarande. Hur ser läget ut just nu i Västernorrland, och vad undrar du om vaccinationerna? Ställ dina frågor till Region Västernorrlands vaccinationssamordnare och smittskyddsläkare, du kan skicka in redan nu. De svarar under fredag eftermiddag.