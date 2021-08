Enligt polisens bedömning fanns mellan 100 till 250 fordon på plats under träffen som inleddes under eftermiddagen igår och höll på in på natten till söndag.



Två anmälningar om misshandel gjordes, och polisen beskriver tillställningen som stökig och bråkig. Många var mycket berusade enligt polisens rapport och två mindreåriga omhändertogs och lämnades över till sina föräldrar.

Polis på plats valde att spärra av ett parkeringsområde för att förebygga mer bråk på platsen.