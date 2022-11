Stopp i tågtrafiken mellan Härnösand och Örnsköldsvik

Informationen om signalfelet kom strax efter klockan fem under måndagsmorgonen och är mellan Hämrasviken och Harsjön. Därav påverkas tågtrafiken mellan Örnsköldsvik och Härnösand.

– Vi håller på att utreda signalfelet och går ut med mer information så fort vi kan, säger Jörgen Stattin på Trafikverket.

Det har kommit flera centimeter snö under natten i bland annat Örnsköldsvik och under gårdagen utfärdade SMHI även en gul varning på grund av just snöfall. En gul varning innebär att det bland annat finns risk för störningar i trafiken.