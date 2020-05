Stort intresse för naturområden i coronatider

Antalet besökare vid Stornäsets naturreservat på Alnö har gått från strax över 2000 till närmare 4000 under april månad jämfört med i fjol. Det visar den statistik som länsstyrelsen får via en besöksräknare i reservatet. Tittar man längre tillbaka är ökningen ännu större och intresset för naturområden är mycket stort just nu, det konstaterar man på länsstyrelsen i Västernorrland.

– Vi gläds åt att det är så många människor som hittar ut till de fina naturområden vi förvaltar, säger länsrådet Daniel Gustafsson.

Strid ström

När SVT besöker Stornäset under Kristi himmelsfärdshelgen är det en strid ström av besökare ut till reservatet.

– Det måste bero på coronaviruset, tror Daniel Puunberg, som besöker Stornäset för första gången.

Både barn och äldre kan träffas nästan som vanligt, naturen blir ett sätt att umgås utan större smittrisk.

Fågelskådarnas revir

Länge var Stornäset mer eller mindre fågelskådarnas revir men nu får de etablerade besökarna dela naturupplevelsen med både barnfamiljer och utflyktssugna pensionärer. Eva Norén som kommer kånkande på en stor tubkikare och varit på plats sedan klocka sju tycker att det är okej.

– Det enda som stör mig är när folk låter hundarna springa fritt, man ska ha hunden kopplad i reservatet och så de som lämnar efter sig skräp, säger hon.

Följ med till Stornäsets naturreservat i klippet.