Strul när självprovtagningen startade – men sedan rullade det igång

Självprovtagningen öppnade först klockan 13 men de som bokade fick tider redan från klockan 8.30.

Ett 50-tal personer fick vända hemåt.

– Ja, det är olyckligt men det hade uppstått ett missförstånd om vilka tider som gällde mellan oss och det företag som skulle sköta bokningarna. Vi har försökt komma i kontakt med de som berörts via sms så att de kan få en ny tid, säger Eva Coos Berglund, informatör vid Region Västernorrland.

Enligt plan – så småningom

Regionen har också tagit bort den spärr på 14 dagar för den grupp som kom i kläm. Normalt har regionen en spärr på minimum två veckor mellan testerna men det gäller alltså inte för de som fick en tid under tisdagsförmiddagen.

Bortsett från bokningsstrulet i början har självprovtagningen nu kommit i gång enligt plan och så här går det till:

För att kunna genomföra självprovtaging vid någon av stationerna krävs att man bokar tid i förväg via 1177.se med sin e-legitimation. På så sätt går det att göra ett självtest utan att blanda in ett ombud utan symptom på covid-19 som hämtar ut och lämnar in provet.