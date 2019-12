Sundsvallsbo vinnare i Silverpenseln 2019

– Det kändes som en dröm, jag blev jätteglad, säger hon.

Asha Abdullahi går på Västermalms gymnasium i Sundsvall och läser hantverkarprogrammet. Hon deltog i en sminktävling där temat var ”female power”. Av 150 gymnasieelever som deltog, var Asha Abdullahi en av åtta som tog sig till final för att sedan vinna.

Stjärnstatus enligt lärare

– Jag själv trodde inte att jag skulle vinna. Men min lärare säger alltid: ”I know a star when I see one”, så hon trodde på mig och det gjorde att jag trodde på mig själv också!

Sminktävlingen anordnades av sminkmärket färg och finalen hölls i Göteborg.