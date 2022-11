SVT:s meteorolog: Snö över Västernorrland i veckan

SVT-meteorologen Pererik Åberg berättar i videon om det nederbördsområde med blötsnö som drar in över Västernorrland under tisdagskvällen. Foto: SVT

Vinterns första snöväder är på väg in över Västernorrland. Under tisdag kväll drar ett nederbördsområde med blötsnö in över länet och kan i de inre delarna ge tre-fyra decimeter blötsnö på sina håll.

SVT-meteorologen Pererik Åberg vet mera – hör honom i klippet.