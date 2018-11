Foto: TT

”Swisha pengar eller bli utsatt för brott”

Under den senaste tiden har polisen i Västernorrland fått in ett flertal anmälningar om liknande fall av olaga hot via sms till olika privatpersoner.

Under lördagskvällen inkom ytterligare en anmälan. Målsägande fick ett sms från ett telefonnummer som var okänt för denne. I meddelandet framförs att mottagaren ska swisha en summa pengar eller bli utsatt för brottslig gärning. Det är dock inte första gången någon anmäler liknande förfaringssätt den senaste tiden. Polisen säger att de fått in ett flertal anmälningar där den som skriver dessa hot varit okänd för mottagaren. Vid händelsen under lördagskvällen skrevs en anmälan om olaga hot via sms. Dela Dela