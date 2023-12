Tankbil åkte ner i ravin utanför Ramsele: ”Chauffören hade änglavakt”

Larmet om olyckan kom vid 9.30-tiden under onsdagsmorgonen och trafiken leddes om till väg 950 via Ramsele och Edsele. Enligt trafikverkets prognos skulle problemet vara åtgärdat under sen onsdagskväll – men under onsdagen var det fortfarande inte åtgärdat.

Tankbilen var lastad med diesel och bensin, men inget ska ha läckt ut.

– Vi har fått borra hål i tanken för att kunna komma åt bränslet och suga ut, säger Lars-Olof Magnusson.

På torsdagen vid 16-tiden fanns det en prognos, enligt Trafikverket, att trafiken bedöms påverkas till 23-tiden under torsdagskvällen.