Stjärnan sätter punkt – och ger en känga till politikerna

Stefan Tärnhuvud debuterade i internationella sammanhang i EM i Göteborg 2006 som och sprang i det svenska stafettlaget.



Fem år senare, under inomhus-EM i Paris 2011, kom han till semifinal och under EM i Helsingfors 2012 deltog han både individuellt och i stafetten. Under Helsingforsmästerskapen satte han även personligt rekord med 10,35.



Han kom att delta även i inomhus-EM i Göteborg 2013 och i Europamästerskapen 2014 i Zürich, Schweiz.



Tärnhuvud har även deltagit i en rad Finnkamper under åren och 2008 och 2009 vann han sprintfinalerna



Han har även fem individuella SM-guld på 100 respektive 60 meter.