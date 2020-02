Tillslag mot sexköp i Sundsvall

De två kvinnorna är i 30-årsåldern och kommer från ett europeiskt respektive afrikanskt land. Deras internetannons om försäljning av sexuella tjänster till kunder i Sundsvallsområdet upptäcktes av polisens spanare under tisdagen.

– Vi kunde se på en av de internetsajter som används ganska frekvent för sexhandel att de här båda kvinnorna fanns i Sundsvall och att de erbjöd sina tjänster, berättar Henrik Blusi.

Inre spaning

Genom inre spaning kom polisen fram till att verksamheten pågick i en lägenhet på en adress i centrala Sundsvall – en privatbostad som hyrdes ut för övernattning som så kallad Airbnb.

Misstänker ni att lägenhetsinnehavaren på något sätt är inblandad i det här?

– Nej. Vi tror att hen kanske inte ens kände till vad som pågick, säger Henrik Blusi.

Erkände

En insatsgrupp sattes snabbt ihop under tisdagseftermiddagen och efter spaning mot lägenheten gjordes ett tillslag sent under kvällen.

Ett sexköp hade då just skett och polisen kunde gripa en man i 20-årsåldern som nu misstänks för köp av sexuella tjänster. Något som oftast leder till böter men som även kan ge upp till ett års fängelse.

– Han har medgett omständigheterna men säger sig inte veta att sexköp är olagligt, säger Henrik Blusi.

”Frivilligt”

De båda kvinnorna kom till Sverige för ett par veckor sedan. De har nyligen varit verksamma även i Östersund

Vad har de sagt i förhör?

– Att de kommit hit frivilligt och på eget initiativ. Vi tror inte att de själva har organiserat den här resan hit. Men de är inte villiga till att medverka och berätta på vilket sätt det hela gått till.

Polisen: Utbredd verksamhet

Ni tror att det finns någon eller några ”överordnade” här?

– Det är vi övertygade om. Kvinnorna har inte själva tillgång till annonserna på nätet utan det är någon annan som ser till att de finns där. Och det är även någon annan som bokar boendena till dem.

Hur vanlig är den här typen av verksamhet i dagsläget i den här regionen?

– Det publiceras ett flertal annonser av den här typen varje vecka på olika orter i Norrland. Ibland i Västernorrland, ibland i Jämtland eller i Västerbotten. Så ja, det förekommer löpande, säger Henrik Blusi.