Timrå kommun sänker skatten

Så sent som 2019 beslutade Timrå kommun att höja kommunalskatten med 95 öre per intjänad hundralapp. Under måndagen tvingades styrande Socialdemokraterna gå med på en sänkning på 35 öre.

– Ja, det stämmer. Vi insåg att vi skulle förlora omröstningen och valde därför att rösta med de andra på en liten sänkning säger kommunfullmäktiges ordförande, Jan-Christer Jonsson (S).

Socialdemokraterna förlorade

Socialdemokraternas förslag var att skatten skulle ligga kvar på dagens nivå, men efter att en av en av socialdemokraterna tidigare hoppat av och numera agerar som politisk vilde har maktbalansen i kommunen förändrats.

– Det här betyder att Timråborna kan se fram mot en skattesänkning på ca 2 000 kronor för en barnfamilj nästa år, skriver Timråpartiets partiledare, Robert Thunfors (T), i ett pressmeddelande.