Timrå vinnare igen efter Salmonssons show

Det här var hans blott andra match i laget efter att ha anslutit i förra veckan på ett säsongslångt kontrakt.

Och nu är Salmonsson redan uppe i fyra poäng, han gjorde ett assist mot Djurgården och nu alltså tre nya poäng när Timrå tog en tung seger.

– Jag spelar med bra spelare och jag får spela mycket. Jag har fått mycket istid från början, fast jag har haft åtta månaders uppehåll. All cred till tränarna som ger mig chansen och låter mig komma in i det, säger han om sin poängsuccé till C More.

Först var Salmonsson delaktig i kvitteringsmålet till 1-1 med assist. Sedan styrde han in ledningen till 2-1 efter att ha varit påpassligt framme med klubban på Morten Madsen passning.

”Sån start man vill ha”

– Det är lätt att spela med Wedin (Anton) och grabbbarna de är ju heta, säger han efter första perioden.

Och han hade inte för avsikt att lugna ned sig. Det skulle komma mer från 32-åringens klubba i den andra perioden.

Med fem minuter kvar assisterade han fram till Anton Wedin som gav Timrå ledningen på nytt (3-2), efter att Mora gjort ett tidigt kvitteringsmål.

Bröt tung svit

Timrå behöll ledningen och vann med 4-3. Därmed nådde en deppig trend sitt slut. Timrå hade nämligen bara en ynka seger på sju matcher och en förlustsvit på fyra matcher. Nu lyfter också Timrå från jumboplatsen, lämnar just Mora bakom sig, och upp på 20 poäng och trygg mark.

Att säga att det var en efterlängtad seger är en underdrift.

– Det betyder jättemycket, med tanke på den situation vi varit i. Vi vill vara med och slåss. Nu laddar vi om för Malmö, vi ska åka dit och försöka sno några poäng, säger Salmonsson.

Det återstår att se om poängproduktonen fortsätter då för Salmonsson.