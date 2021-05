Kastellskolan stängd på grund av smitta

Kastellskolan har elever från förskoleklass till årskurs 9 och det är just bland de yngsta eleverna och på fritids smittan har spridit sig. Det var under Kristihimmelsfärdshelgen som rapporterna började strömma in till rektor.

– Det är sju konstaterade fall bland personalen och ett 10-tal elever, de flesta i årskurserna F-3. Men många väntar också på provsvar, säger Ingrid Eknemar.

Nu försöker skolledningen ta reda på vilka som kan ha utsatts för smitta och var, alltså i vilka av skolans lokaler de befunnit sig.

– Jag väntar fortfarande på från från smittskyddet hur vi ska gå tillväga.

Oklart när skolan öppnar

Inledningsvis stänger man skolan två dagar.

– Vi behöver tid för att göra mer smittspårning, sen får vi se hur det blir från onsdag, säger hon.