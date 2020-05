Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Trippelmordet i Härnösand den 11 maj 2010 chockade och skakade om hela Sverige. Foto: SVT

Tragedin i Härnösand: Exakt tio år efter trippelmordet 2010

Budet om att den man i 20-årsåldern som misshandlats svårt under helgen dog av sina skador under måndagen kommer exakt på dagen tio år efter trippelmordet 2010 som skakade om hela Sverige. Familjetragedin där två barn och deras pappa dödades av barnens äldre halvbror.

Se SVT-reportaget om trippelmordet under vinjetten ”Brottsplats Västernorrland” som publicerades i fjol.

