Tragedin i Härnösand prövar nya lagen om barnfridsbrott

Lagen har bara funnits i drygt tre veckor men har redan använts i samband med flera fall i länet, berättar Christina Björk, polisinspektör och gruppchef för ”Brott i nära relationer”.



Ännu har dock inget fall prövats i domstol.

”Jättebra lag”

Christina Björk har många års erfarenhet av att arbeta med våld och brott i nära relationer.

– Den nya lagen är jättebra och vi har sett ett behov av den under en längre tid, säger hon och lägger till att den rimmar väl med FN:s konvention om barns rättigheter, Barnkonventionen.



Barn som har blivit vittnen till våld eller övergrepp får nu genom den nya lagen hjälp av ett juridiskt ombud under en rättsprocess, ett ombud som ska se till just deras intressen. De får även rätt till skadestånd.

Svårt att förhöra mindre barn

Men att förhöra barn, och inte minst små barn, kräver en speciell typ av kompetens hos polisen.

Och den finns, menar Christina Björk.



– Däremot är vi ännu för få i nuläget, men inom polisen ser man nu över vilka insatser som nu kommer att behövas, både nationellt och här i länet, säger hon.

Vad den nya lagen innebär specifikt för barnen i Härnösand kan hon ännu inte uttala sig om.