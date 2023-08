Tuffa lägen med patienter och klienter övas med hjälp av digital teknik i Härnösand

Virtual Reality är en digital teknik som simulerar verkligheten genom olika program. Via ett par specialglasögon kan användaren kliva in och agera i olika miljöer – det är som att gå in och bli en del av ett TV-spel, fast här kan miljön vara ett äldreboende eller ett häkte.



I VR-studion används tekniken för utbildning och för att öva personal att hantera oväntade situationer.



Men går det verkligen att använda spelerfarenheter ute i arbetsverkligheten?

I klippet reder Mats Gradin och Annika Lill, verksamhetsutvecklare på VR-studion, ut saken.