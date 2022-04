Dystra statistiken: Över 4 000 våldtäkter mot barn anmäldes – bara fyra procent ledde till fällande dom

Den senaste statistiken gällande sexbrott mot barn i Sverige är från 2020.

Då anmäldes 4300 våldtäkter mot barn under 18 år. Det är en ökning med 21 procent (756 anmälningar), jämfört med året innan.

Anmälda våldtäkter mot pojkar ökade kraftigt

Nio av tio av de anmälda våldtäkterna mot barn 2020 var mot en flicka.

Barnen under 18 år delas in i två olika grupper i statistiken; de under 15 år och de mellan 15 och 17 år.

De anmälda våldtäkterna mot flickor i åldern 15-17 år ökade med 192 brott (18 procent), medan de anmälda våldtäkterna mot pojkar i samma ålder ökade med 17 brott (49 procent) från 2019 till 2020.

Antalet anmälda våldtäkter mot barn i åldern 15–17 år ökade med 209 brott (+19 %) jämfört med 2019.

Fyra procent ledde till fällande dom

Andelen lagföringsbeslut gällande våldtäkt mot barn ökade med 38 procent från 2019 till 2020.

Totalt har 185 lagföringsbeslut fattats på totalt 4 300 våldtäktsanmälningar. Det innebär att en gärningsperson har fått en fällande dom i tingsrätten, eller ett beslut från åklagare om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse, i bara fyra procent av fallen.

Näst intill alla lagföringsbeslut 2020 gällande våldtäkt fattades mot män.

Källa: Brottsförebyggande rådet (www.bra.se)

Fotnot: Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut från åklagare om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse under ett kalenderår.