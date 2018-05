Politiker mot väggen om förskolan

– max 12 barn i småbarnsgrupp, 1-3 år

– max 15 barn i storbarnsgrupp, 3-5 år

– max 4-5 barn per pedagog i varje barngrupp

– att barngruppsstorlek är anpassad efter lokalens storlek

– att barn med särskilda behov får de resurser som krävs

– att alla förskolor har tillgång till specialpedagog

– att det sätts in vikarier när verksamheten kräver det samt att det sätts in från första dagen

– beslut om likvärdig, reglerad planeringstid för förskollärare i hela landet

– fortbildning och kurser på arbetstid

– ökad lön

– att alla kringuppgifter för förskolepersonalen plockas bort. Med kringuppgifter menar vi exempelvis: laga frukost och mellanmål, duka till måltider, diska, städa, ringa vikarier, beställa varor, schemaläggning och andra tidskrävande administrativa uppgifter.