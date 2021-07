Det var kraftig rökutveckling från den övre våningen i huset när brandpersonal kom till platsen och räddningstjänsten inriktade sig på att undvika spridning av branden.



Larmet kom in till SOS vid 22-tiden under lördagskvällen.

Räddningstjänsten beslutade att övervaka branden under natten.

Ingen person uppges ha kommit till skada.