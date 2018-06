Y:et blir valfråga i Timrå

Det är Liberalerna som går till val med upprustning av Bengt Lindströms 23 år gamla skapelse som en av de frågor man vill lyfta i inför höstens val.



– Vi ser Y:et som ett landmärke, en port till Norrland, säger Chatrine Nordlund, ordförande för (L) i Timrå.



Frågan om Y:ets tillstånd har vållat het debatt i Timrå de senaste tio åren. Det socialdemokratiska kommunalrådet Eva Lindstrand har varit tydlig i sin uppfattning: - inga kommunala pengar ska gå till underhåll av konstverket. Hon har istället försökt hitta vägar att sälja Y:et till någon hugad spekulant.



Under åren som gått har väder och vind slitit hårt på Y:et och numera är det 70 ton tunga konstverket försett med avspärrningar. Delar av Y:et hotar helt enkelt att falla ner på besökare.



Inget vidare för ett bygge som tidigare inrymde en turistbyrå.



Cathrin Nordlund säger till SVT att (L) har övriga allianspartier med sig i den här frågan. Hon tycker att styrande socialdemokraterna misskött det hela;



– Jag tror att de helt enkelt inte förstått värdet av Y:et säger Nordlund.