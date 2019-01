100 snöröjare kämpar mot snö, modd och is kring Västerås

Moddigt, halt och höga plogvallar, det är trafikläget i Västerås kommun just nu. Nattens snöfall spås fortsätta till tisdag förmiddag enligt de rapporter förvaltningen fått berättar Sandra Johansson.

-Just nu kör vi huvudlederna och gator där det transporteras farligt gods. Efter lunch kommer vi att tvingas köra samma runda en gång till. Senare under kvällen ska vi se över de gator vi inte hunnit ploga under dagen.

-Under natten körde vi de prioriterade cyklestråken så de var nog hyfsat rena imorse.

-Var har det kommit mest snö?

-Mest verkar det ha snöat på västra sidan av staden men även Irsta och Tillberga har fått mycket snö.

Modd och höga plogvallar

En orsak till att snöröjningen är extra besvärlig är att snöfallet som föll för ett par veckor sedan tinade och sedan frös igen. Det gör att det är knöligt och att det finns iskanter längs vägarna som plogarna inte rår på idag, berättar Sandra.

-Kommer ni att börja köra bort de stora snövallar som bildats och smalnar av gatorna?

-Vi kommer att göra en översyn ikväll och imorgon bitti för att se vad vi behöver göra. Vi har flera gator vi inte hunnit ploga alls och det kan bli riktigt besvärligt vid parkerade bilar om vi inte gör det.

-Om man är missnöjd med snöröjningen inom kommunen vad gör man då?

-Man kan alltid ringa till kontaktcenter om man har problem eller synpunkter, säger Sandra Johansson. Men hon tillägger att det kan vara klokt att vänta med att höra av sig tills man ser resultatet under tisdagen när plogarna har hunnit göra sitt jobb.

Har du problem med snön mejla dina bilder vastmanland@svt.se