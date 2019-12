20 personer rånade på fest i Västerås

Enligt polisen ska ett flertal, oklart hur många, beväpnade personer tagit sig in på en fest i en villa och rånat personerna som befann sig där. Vissa personer ska enligt polisen ha sovit under tiden som rånet ägde rum.

– Vi får larmet runt halv sex tiden, då har rånet redan ägt rum. Det var några som befann sig på en julfest på en adress i västerås och där en del ligger och sover när en grupp beväpnade personer tar sig in i villan och rånar personer på olika värdeföremål, säger Daniel Wikdahl presstalesperson på polisen.

Behöver få in tips

Händelsen ska ha varit omskakande för många av gästerna på festen men ingen ska ha kommit till skada fysiskt. Huset är nu avspärrat och polisen kommer under dagen att hålla förhör. Händelsen rubriceras som grovt rån. Gärningspersonerna var under rånet maskerade och polisen behöver nu få in tips från allmänheten.

– Det är inte helt vanligt att den här typen av händelser inträffar den här tiden på dygnet, så jag kan tänka mig att det finns en del personer som kan ha iakttagit personer eller fordon och som gärna får höra av sig till oss på 114 14, säger Daniel Wikdahl.