350 elever dansade för demokrati och identitet

Dansuppvisningen på Hammartorget var en terminsavslutning för Skapande skola-projektet ”Dans-demokrati-identitet”. Enligt Caroline Gustafsson-Asp, danslärare och projektansvarig, är tanken att eleverna ska kunna använda dans som en metod för lärande i konstnärliga processer.

– Vi vill visa att dansen är bra. Vi har lärt oss mycket genom att dansa den här terminen och eftersom vi dansar i teoretiska ämnen så är det ett sätt att även få uppleva teorin. Så att man inte bara ska få läsa om hur man hade det på medeltiden, utan även också få uppleva hur det kan ha varit, säger hon.

Under dansmanifestationen fick eleverna från skolorna Strömsholm, Nibbleskolan, Vallbyskolan, Näslundskolan och Lidboskolan framföra koreografier de övat in under terminen. Bland annat en koreografi av Flamencotränade dansläraren Tina Wezelius Grebacken, som dansat med årskurs 5 från Nibbleskolan samt hela Strömsholms skola under terminen.

Och eleverna tyckte om att få visa upp sig själva och vad de lärt sig.

– Det var jätteroligt. För att det var så många som kom och kollade och många skolor var här, säger Ida Odensten, elev i årskurs 2 på Strömsholms skola.

Vad tar du med dig efter det här?

– Att det var så roligt och att man har ett minne från alla här när man blir lite äldre, säger Ida Odensten.

En annan som tyckte om dagens dansuppvisning var Alexander Hamilton på Strömsholms skola. Framförallt tyckte han det var speciellt att det var så många deltagare.

– Det var så mycket känslor och sånt, säger han.

Vilka känslor kände du?

– Det var skönt att alla dansade.