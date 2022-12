Halkan ställer till det i trafiken – all kollektivtrafik i Sala inställd

Inga allvarliga incidenter har dock rapporterats, förutom en buss i Virsbo som gled av vägen och fick bärgas från platsen.

– Så fort halkbekämpningen är så pass effektiv eller att det sker förändringar i väderläget som gör vägarna är farbara igen så släpper vi på trafiken, säger Peter Bäckman på Svealandstrafiken.

Här uppdaterar VL med den senaste trafikinformationen.

Extremt halt i norr

Halkan i främst norra delarna av länet har ställt till det i trafiken under dagen. En lastbil halkade under eftermiddagen och ställde sig på tvären på väg 668 i Ängelsberg. På väg 70 utanför Sala körde en personbil in i mitträcket och det var stopp för all all trafik i södergående riktning under en dryg timme vid lunchtid. Inga allvarliga personskador har rapporterats.