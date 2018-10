Allt färre vårdas på sjukhus efter trafikolyckor

De senaste tio åren har antalet trafikskadade personer som läggs in på en avdelning på sjukhuset minskat. Det visar nya siffror som Socialstyrelsen har tagit fram.

I hela landet har siffran sjunkit med 35 procent sedan 2007. För tio år sedan var det uppåt 130 personer per 100 000 invånare som blev inlagda på sjukhuset efter trafikolyckor. Förra året, alltså tio år senare, var det under 80 personer per 100 000 invånare som vårdades på sjukhus efter en trafikolycka.

I Västmanland sjönk samma siffra från över 170 patienter per 100 000 invånare år 2007 till drygt 100 personer per 100 000 invånare i fjol.

Färre vårdplatser kan vara en förklaring

En förklaring till utvecklingen kan vara det faktum att befolkningen ökar samtidigt som antalet vårdplatser relativt sett blir färre.

– Sjukhusen måste prioritera hårdare när det är ont om plats, vilket kan leda till att man ruckar på gränsen för vad som kan skötas polikliniskt utanför sjukhuset, säger Urban Nylén i ett pressmeddelande.

Han menar dock att det oftast är en lättnad för patienten att inte behöva läggas in, under förutsättning att vården ändå är tillräckligt bra.

Stora skillnader mellan länen

Statistiken visar på påtagliga regionala skillnader mellan länen. I Dalarnas län var det 113 personer per 100.000 invånare som lades in på sjukhus efter en trafikolycka, medan motsvarande siffra i Stockholm var 58.

Förhållandet att patienterna nästan dubbelt så ofta är män som kvinnor är i princip oförändrat över tid.