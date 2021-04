Rekordmånga cykelstölder anmälda i Västmanland – varannan drabbas någon gång

• Under hela 2020 anmäldes totalt 2 790 cyklar stulna i Västmanlands län.

Det motsvarar 101 fall per 10 000 invånare och det är en ökning med 18 procent jämfört med året innan.



• I hela landet anmäldes 77 207 cyklar stulna under förra året.

Det motsvarar 74 per 10 000 invånare, vilket är ett högre antal stölder sett till befolkningen sedan 2005.