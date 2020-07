Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Amanda Todor: ”Det finns ett behov av en skola på området eftersom det har flyttat in så mycket barn” Foto: Christoffer Söderman / SVT

Amanda startade namninsamling: ”Bygg en ny skola på Tunaområdet”

I Hallstahammar har Amanda Todor startat en namninsamling för att det ska byggas en ny skola på Tunaområdet. På bara en dag fick hon in de 50 underskrifter som behövs för att kommunen ska ta upp ärendet.

– Det är jättekul. Jag hoppas att jag får in fler namn innan jag ska lämna in den, säger Amanda Todor.

I kommunens investeringsplaner för skolan de närmsta tre-fyra åren ingår att bygga den nya Näslundsskolan, en förskola i Kolbäck och bygga om det gamla boendet Ädelstenen till förskola. – Vi har en investeringsbudget på nästan 200 miljoner kronor totalt. Vi har suttit och planerat med det här länge nu, men om vi behöver bygga en ny skola i framtiden så får vi titta på var vi eventuellt behöver bygga den då, säger Kjell Ivemyr (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Hör Amanda Todor berätta om namninsamlingen i klippet ovan. Dela på Facebook Dela på Twitter

