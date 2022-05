Asfaltering på både E18 och väg 56 i Västerås

Trafikverket skriver i ett pressmeddelande att arbetet kommer att ske kvälls- och nattetid mellan klockan 18.00 och 06.00. På E18 är det omkörningsfilerna i båda riktningar mellan Bäckbymotet och Skallbergsmotet i Västerås som ska asfalteras.

Trafiken leds om

På väg 56 ska Nordanbymotet samt sträckan Häkåsen Lunda asfalteras. Arbetet sker under vecka 22 och under slutet av vecka 23. Trafikverket gör asfalteringen för att undvika spårbildning och ojämnheter. Arbetet sker alltså under kvällar och nätter. På väg 56 leds trafiken om.

– Vårt arbete påverkar färre trafikanter när vi gör det på kvällen och natten eftersom det är mindre trafik då, säger projektledare Lennart Westin på Trafikverket.