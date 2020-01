Bedrägeribrotten minskade under 2019

För Polisregion Mitt där Västmanland ingår var det 19 619 anmälda bedrägeribrott under 2019. Det är en minskning jämfört med 2018 då 20 186 bedrägeribrott anmäldes.

Kortbedrägerier

Anledningarna till minskningen menar polisen är svårt att knyta till en viss typ av bedrägerier. Men en typ av bedrägerier som ökat kraftigt under senare år är kortbedrägerier utan det fysiska kortet (CNP, card not present), och den typen ökade endast marginellt under 2019.

Kortbedrägerier med eller utan kort utgör dock fortsatt en stor del av bedrägerierna.