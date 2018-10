Besvikelse i Surahammar över utebliven fiber

Per Andersson och hans familj hade varit kunder i Suravision sen 1998 när Bredbandsbolaget erbjöd fiber i villan 2016. Men man tackade nej eftersom man räknade med att det kommunala bolaget skulle uppgradera till fiber längre fram.

– Några löften hade vi inte fått men det pratades mycket om att det nog skulle bli så, säger Per Andersson.

Löften i välkomstbrev infriades inte

Familjen fick ett välkomstbrev där man berättade att man skulle bygga ut fibernätet i kommunen och erbjuda fiber på landsbygden men det visade sig senare att IP Only inte hade för avsikt att erbjuda fiber till ALLA gamla kunder.

Per Andersson.

– Sen fick vi brev om kabeltv-nätet skulle avvecklas, berättar Per och tar fram papperen från IP Only.

Per tog kontakt med företaget och undrade om det inte skulle ersättas med fiber men fick då besked om att kunderna i hans område inte skulle få fiber från IP Only eftersom det redan fanns en fiber från ett annat bolag i marken. Samma bolag som Per tidigare tackat nej till för att han kände sig trygg med att Suravision skulle utvecklas.

Inga krav om anslutning i försäljningsavtalet

Försäljningen av Suravision var en del i kommunens bredbandsstrategi att ge alla i kommunen fiber till 2020. För att klara det behövdes investeringar i näten och en försäljning blev lösningen.

Tobias Nordlander(S)

Tobias Nordlander (S) som varit med och fattat beslutet berättar att han kontaktats av flera surahammarsbor som varit besvikna över att de inte fått fiber via gamla Suravision när IP Only tog över.

– Jag förstår mycket väl deras frustration.

Var det en miss att inte skriva in krav på anslutning av alla kunder tänker du?

– Det är klart att man kan se det som en miss om man vill men man kan också se det som att det kanske inte hade blivit något avtal om försäljning av bolaget.

Ville inte gräva sönder gatorna igen

Enligt uppgifter till SVT handlar det om cirka 300 villakunder som hänvisats till andra bolag än IP Only.

– Vi hade kunnat erbjuda alla kunder fiber men då hade vi varit tvungna att gräva nya fibernät ut till dem och då hade vi varit tvungna att gräva upp marker och vägar, det tror vi inte att de hade velat heller, säger Niclas Karnhill, presschef på IP Only.

– Vi tror att det här blev en bättre lösning för alla parter helt enkelt.