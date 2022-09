Blodigt och realistiskt när Carlforska gymnasiet i Västerås var scen för totalförsvarsövning

Övningen, som går under namnet Meteor, är återkommande men i olika former. Huvudfokus för övningen denna gång var så kallad försvarsmedicin: man övar på hur man ska kunna omhänderta skadade och transportera dem till sjukhus under svåra och utmanande förhållanden.

– Scenariot utspelar sig i fredstid, så det är polisen som leder och försvaret stödjer, berättar Per Nilsson som är överste och övningsledare.

Han påpekar att inget förhöjt hot finns, utan att det handlar om förberedelser för alla inblandade.

Rent konkret övade man att en terrorhändelse ägde rum på skolan, där gisslan togs. Skott sköts, några skadas och smärre panik uppstår. Försvarsmakten, polisen, Västerås stad, räddningstjänst och hälso- och sjukvårdspersonal deltog i övningen. Händelsen utspelade sig främst vid Carlforsska gymnasiet och Västerås sjukhus akutmottagning och avslutades på eftermiddagen.

I klippet får du se och höra mer från övningen.