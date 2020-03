Boende kunde gå ut mitt i natten – IVO kritiserar äldreboende

På grund av bristerna på äldreboendet har det lett till att flera boende gått ut mitt i natten utan att personalen uppmärksammat det. Innan IVOs inspektion var det tre personal som ansvarade för sex avdelningar nattetid, vilket innebar att tre avdelningar alltid var utan personal.

I flera fall var det även boende som behövde två personal samtidigt, vilket gjorde att fyra avdelningar var utan personal. Då kunde avdelningarna kunde vara utan personal flera timmar. Efter IVO:s inspektion har bemanningen förstärkts.

– Bemanningen är förstärkt utifrån individuella behov och under nattetid är det ytterligare en person som jobbar, säger Tobias Åsell, direktör för vård- och omsorgsförvaltningen på Västerås stad.

Tobias Åsell på Västerås stad, tror att det är viktigt att aktivera de äldre så att de vill sova på natten och inte röra på sig. Foto: Caroline Slotte/ SVT

Fortfarande strul med larmsystemet

Att fixa till det bristande larmsystemet har dock dragit ut på tiden och en orsak var att en upphandling drog ut på tiden. Det nya larmet ska nu vara installerat, men har fortfarande en del tekniska problem.

När det gäller vikariernas tillgång till dokumentationssystemet är det oklart om den bristen har åtgärdats, men Bengt-Åke Nilsson (L), menar att han utgår från att det är åtgärdat.

Utöver att flera brister upptäcktes under inspektionen har det även inkommit nio Lex Maria anmälningar under det första halvåret av 2019. Dessutom har sex anhöriga skickat in klagomål till IVO om brister som bland annat beror på den låga bemmaningen.