Bokningsbara vaccintider i Västmanland tog snabbt slut: ”Det är för lite tider just nu”

Grupper som nu kan boka tid för vaccination är:

Du som har hemtjänst eller hemsjukvård

Du som bor tillsammans med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård

Du som arbetar inom äldreomsorg, hemtjänst eller hemsjukvård

Bokning samt av/ombokning sker via 1177.se med hjälp av bank-id eller via telefonbokningen för de som inte kan hantera digital bokning. Nya tider kommer in i bokningssystemet när nya leveranser av vaccin kommit.

Källa: Region Västmanland