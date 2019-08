Lars Kallsäby (C) lämnar uppdrag. Foto: Rebecka Mårtensson SVT

Lars Kallsäby (C) tackar för sig i byggnadsnämnden i Västerås

Lars Kallsäby (C), ordförande för kommunfullmäktige och ordförande i byggnadsnämnden, lämnar den senare posten till förmån för Monica Stolpe-Nordin (C), som också går in som kommunalråd istället för Karin Westlund.

Besluten togs under ett medlemsmöte på onsdagen. Lars Kallsäby tillträdde som ordförande efter valet 2014. – Det var planerat sen länge, men vi visste inte när det skulle bli, säger Lars Kallsäby (C). Omförflyttningarna bland partiets förtroendeposter beror på att avgående kommunalrådet Karin Westerlund (C) fått en doktorandtjänst. Lars Kallsäby (C) säger att han fortsatt kommer ägna sig åt flygplatsnämnden. – Och så kan jag bli lite mer bonde, fortsätter han. Dela Dela

