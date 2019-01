Högt tryck på populära körkortslånet

Sedan ett tag tillbaka har vissa arbetslösa personer under 47 år kunnat ta CSN-lån för att komma in på arbetsmarknaden via ett B-körkort – något som varit populärt sedan start.

På nästan fyra månader har över 8000 personer ansökt om att få lån och 5700 har fått det. CSN har pengar till 10 000 personer i år och när de är slut så kan inte fler låna.

Hittills har nästan dubbelt så många män som kvinnor fått beslut om körkortslån enligt CSN och trycket har varit störst i storstadsregioner.

För tidigt att se effekter

Det finns ingen utvärdering än, men CSN har ringt runt och gjort stickprov.

Klas Elfving, pressekreterare på CSN. Foto: CSN Jessica Gow/TT

– Ungefär hälften av dem som vi ringde säger att de fått ett arbete med hjälp av körkortslånet. Det har handlat om jobb inom hemtjänsten eller jobb där det kräver att man kör tjänstebil, som fastighetsskötare eller teknikeryrken, säger Klas Elfving, pressekreterare på CSN .

Byggt ny it-infrastruktur

Det gick fort när lånet kom på plats och bland annat har CSN lagt ner 65 miljoner kronor under 2017 och 2018 för att snabbt bygga ett nytt it-system för att kunna hantera körkortslånet.

Många körskolor positiva

Sveriges Trafikutbildares Riksförbund organiserar trafikskolor runt om i landet och enligt deras siffror har 700 av 800 skolor valt att ansluta sig. Eftersom att lånebeloppet 15 000 kronor inte alltid räcker så har de försökt titta på hur de kan anpassa sig. Hör hur de tänker i klippet.

Spela STR ser över hur pengarna kan räcka längre Foto: Rebecka Mårtensson/SVT

Nästa steg oklart

Det finns pengar budgeterat för år 2019 också sen är tanken att lånet ska utvärderas och kanske utvidgas. Den förra regeringen hade planer på att göra det möjligt för fler unga att låna men hur det blir med det är oklart.