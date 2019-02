Misstänkta 39-åringen möttes av orangeklädda supportrar från hela landet

Ludvika, Uppsala, Motala, Gävle och Stockholm. Människor från hela Mellansverige reste till Västerås på torsdagsmorgonen för att demonstrera mot sexuella övergrepp och stötta den 39-åriga kvinnan som misstänks för ringa narkotikabrott.

Därför demonstrera de

Bakgrunden till demonstrationen är en våldtäktsanmälan som kvinnan gjorde mot en polis för drygt ett år sedan. Hon träffade polisen under en utekväll, han följde med henne hem och på morgonen menar hon att han våldtog henne. Han greps samma morgon misstänkt för våldtäkt och kvinnan fördes till lasarettet där en så kallad rape-kit undersökning genomfördes.



Några månader senare lades utredningen ned.

Chefsåklagare Elisabeth Brandt skriver i nedläggningsbeslutet:

– Det kan konstateras att det finns två med varandra oförenliga versioner av vad som hände vid tillfället. I avsaknad av tillräcklig stödbevisning kan därför en fällande dom inte förväntas.



Kvinnan blir istället misstänkt

En dag senare skickas en anmälan in mot den 39-åriga kvinnan. Hon misstänks för ringa narkotikabrott. I blodprovet som togs vid rape-kit undersökningen hittades kokain.



Kvinnan hävdar att hon inte tagit narkotika och menar att något måste ha lagt drogen i hennes drink, antingen i hemmet eller ute på krogen.

Hon ifrågasätter också varför resultatet från rape-kit undersökningen har hållits hemligt.

Dagens rättegång fick avbrytas

Under torsdagen inleddes rättegången mot henne. Tanken var att den skulle avslutas på en timme men istället avbröts den efter att kvinnans försvarsadvokat Maria Wilhelmsson upplyst rätten om felaktiga uppgifter i bevismaterialet. I stämningsansökan står det att kvinnans blodprov togs den 19 februari medan den misstänkta våldtäkten och rape-kit undersökningen genomfördes 18 februrari. Assistentåklagare Joel Teran bad om att få bryta förhandlingen.

– Huvudförhandlingen ställdes in för att advokaten i ett sent skede har åberopat ny bevisning och i dag kommit med en ny invändning som innebär att provtagningstiden är felaktig. Eftersom hon har kommit med den invändningen har jag begärt att förhandlingen ska ställas in för att kontrollera huruvida provtagningstiden är korrekt, sa Joel Teran under torsdagseftermiddagen.

När kan du komma med ett besked om att fortsätta eller lägga ned förhandlingen?

– Jag kan inte ge något besked om det nu, det är polisens resurser som avgör när vi kan kontrollera blodprovet men jag kommer att hantera det skyndsamt.

Tingsrätten omringades av orangea rosor som demonstranterna tagit med sig. Efter förhandlingen samlades dem ihop och överlämnades till den 39-åriga kvinnan som tackade för att så många hade kommit.