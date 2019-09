Efter långa förseningar – löneavdrag väntar Västeråsdomaren

Domaren, som arbetar på Västmanlands tingsrätt, anmäldes i slutet av sommaren för att han misskött 13 rättsfall.

Fem av fallen är så allvarliga att de ska leda till påföljd menar Statens ansvarsnämnd. Det handlar bland annat om ett mål där domaren meddelade dom 17 månader för sent. I ett annat mål fick parterna själva påminna domaren om att han skulle utfärda stämning, en stämning som lämnades in fem månader för sent.

Domaren har granskats tidigare

2007 dömdes domaren för liknande tjänstefel. Den gången uteblev med svar och återkoppling i nio mål. Det handlade bland annat om fall där besöksförbud skulle prövas.

Domaren menar själv att han haft en hög arbetsbelastning. Han berättar att en kollega varit sjukskriven på halvtid vilket gett honom mer arbete. I kombination av att han inte mått bra fysiskt har målen blivit liggande berättar han i domen.

Oense om situationen

Lars-Gunnar Lundh, lagman vid Västmanlands tingsrätt, håller inte med om att domaren haft extra hög arbetsbelastning. Han har sett över sina domares uppgifter och visat att alla ligger på ungefär samma nivå.

– Oavsett de här förklaringarna är dröjsmålen alldeles för långa. Ansvarsnämnden har inte heller kunnat bortse från den tidigare domen som påverkat påföljden för honom, säger nämndens sekreterare Erik Lindberg.

När en domare har begått tjänsteförseelse finns det två påföljder, varning eller löneavdrag. I det här fallet är en varning inte tillräckligt skriver nämnden i domen. Västeråsdomaren får därför löneavdrag för 15 dagar.