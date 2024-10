Just nu befinner sig kvigorna på sommarbetet i Skinnskatteberg och dovhjorten verkar ha kommit in bra i gruppen. Kvigorna både äter och sover tillsammans med sin nye gruppmedlem. Dock återstår bara några veckor tills kvigorna ska gå in i ladugården och tvingas lämna dovhjorten.

Till nästa vår kommer Linda Wiborg hålla utkik efter besök när hon släpper ut kvigorna i hagen igen.

– Det skulle vara roligt om den kom tillbaka nästa sommar. Vi får se, säger lantbrukaren Linda Wiborg.