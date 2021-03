Färre hot och mindre våld på sjukhusen i Västmanland under pandemin: ”En coronaeffekt”

Inte sedan 2013 har ordningsvakterna på sjukhusen i Västerås och Köping rapporterat in så få händelser. Det kan röra sig om tillrättavisanden, avvisningar och att tillfälligt omhänderta människor.

– Minskningen för 2020 är definitivt en coronaeffekt. I somras i juli var det nere på knappt en insats per dygn på sjukhusen i Västerås och Köping, säger Hans Löhman.

Totalt rapporterades 1 058 stycken händelser in av ordningsvakterna 2020, det är drygt 2,9 insatser per dygn. Under till exempel 2017 hade man jämförelsevis i snitt 10 insatser per dygn.

– Från 2015 har vi sett en generell ökning men vi har också vidtagit ganska mycket åtgärder. Både säkerhetstekniska lösningar men också resursmässiga lösningar med till exempel ordningsvakter för att säkerställa arbetsmiljön för våra medarbetare, säger Hans Löhman.